В Ставропольском крае два человека погибли в аварии с минивэном

В Ставропольском крае микроавтобус съехал с дороги и перевернулся. По последним данным, два человека погибли, еще шестеро доставлены в больницу.
ДТП произошло на 266-м километре автодороги «Кавказ», сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья. У минивэна лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Жертвами аварии стали два человека. Также отмечается, что шестерых пострадавших доставили в больницу.
На месте работают правоохранители, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ставрополь, Зоя Осколкова
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