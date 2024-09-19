В Ставропольском крае два человека погибли в аварии с минивэном

В Ставропольском крае микроавтобус съехал с дороги и перевернулся. По последним данным, два человека погибли, еще шестеро доставлены в больницу.

ДТП произошло на 266-м километре автодороги «Кавказ», сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья. У минивэна лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Жертвами аварии стали два человека. Также отмечается, что шестерых пострадавших доставили в больницу.

На месте работают правоохранители, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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