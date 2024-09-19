Агент ЦРУ накачивал наркотиками и насиловал женщин в Мексике и Перу

Бывший сотрудник главного американского разведывательного агентства приговорен к 30 годам тюремного заключения за то, что он накачивал своих жертв наркотиками, а затем подвергал сексуальному насилию. И происходило это во время его заграничных командировок, сообщают американские СМИ.

В ноябре 2023 года 48-летний Брайан Джеффри Рэймонд признал себя виновным в накачивании наркотиками четырех женщин и последующем совершении с ними сексуальных действий без их согласия, а также в сексуальном контакте без согласия с шестью другими.

Он также признался, что накачал наркотиками 28 женщин, а затем раздевал их донага и снимал или фотографировал их без их ведома, говорится в заявлении Министерства юстиции США. В нем подчеркивается, что обвиняемый пытался уничтожить изображения после того, как узнал о расследовании, направленном против него. Именно во время его последней командировки в Мексику в мае 2020 года, были обнаружены первые факты его вины – когда обнаженная женщина позвала на помощь с балкона в столице страны.

«Когда этот хищник работал на правительство, он заманивал ничего не подозревающих женщин в свой арендованный правительством дом, чтобы накачать их наркотиками, – цитируется в пресс-релизе федеральный прокурор Мэтью Грейвс. – После того, как он накачал их наркотиками, он раздел их, подверг их сексуальному насилию и сфотографировал».

Отмечается, что преступления совершались сотрудником ЦРУ с 2006 по 2020 год в нескольких странах. В это время Брайан Джеффри Рэймонд находился в Мексике и Перу, сообщили власти США.

Нью-Йорк, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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