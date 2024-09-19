Четырехметровый питон два часа пытался убить тайку в ее собственном доме

64-летняя тайка чуть не была съедена в собственном доме огромным питоном.

Как рассказала женщина позже полиции, она заканчивала ужин, когда к ней в дом проникла змея размером почти четыре метра и напала на нее.

«Никогда в жизни мне не было так страшно», рассказала тайка. По ее словам, она доедала, когда почувствовала укус в правую ногу. Думая, что это ящерица, женщина посмотрела на пол и увидела огромного сетчатого питона длиной почти четыре метра. Рептилия пыталась сбить ее с ног и уронить на пол, чтоб обвиться вокруг тела и удавить. Женщина жила и поэтому помочь ей было некому – она сражалась с питоном два часа подряд, зовя на помощь. В конце концов, ее крики услышал проходивший мимо мужчина и вывал полицию. «Я боялась, что питон меня убьет, я кричала во все горло, пока меня не услышал прохожий. Никогда в жизни я не была так напугана», – рассказала тайка.

Полиция прибыла на место и убила змею. А пострадавшую доставила в больницу – с переломами и нарушением кровообращения в конечностях. На ужасных кадрах с места происшествия видно, как тело жертвы беспомощно лежит на земле, а вокруг нее обвилась огромная змея.

Сетчатый питон широко распространен в Таиланде и очень редко нападает на людей. Этот вид не ядовит, но убивает свою добычу, оглушая ее укусом, прежде чем обернуться вокруг нее.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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