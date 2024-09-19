В Краснодаре силовики накрыли колл-центр с иностранными гражданами

В Краснодаре сотрудники УФСБ накрыли колл-центр с работающими в нем нелегалами.

В ходе оперативной проверки вофисных помещениях на улице Кавказской, 114 силовики нашли обнаружили 15 иностранцев, которые работали в колл-центре и находились в РФ с нарушениями миграционного законодательства. Иностранцы уклонились от выезда по истечении определенного срока временного пребывания.

В отношении 15 граждан Грузии, Армении, Конго и Гаити возбудили административные дела о нарушении правил пребывания в стране. В суде иностранцы вину признали, через переводчиков просили суд их не выдворять.

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел материалы об административном правонарушении. Всем иностранцам назначили административные штрафы в размере 2 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы РФ, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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