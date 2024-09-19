Губернатор Брянской области попросил ФСБ проверить своего бывшего зама

Управление ФСБ по Брянской области проверяет деятельность бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко. Об этом рассказал в своем тг-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, он же сам и инициировал оперативную работу.

«В настоящее время по моей инициативе УФСБ России по Брянской области проводится проверка в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко», – написал губернатор.

Другой информации относительно происходящего пока нет. «Новый День» сообщит о развитии событий.

Брянск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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