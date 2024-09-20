Шанхай пережил второй тайфун за неделю

В эту пятницу китайский мегаполис Шанхай пострадал от второго тайфуна за неделю. Это привело к эвакуации более 100 000 человек, а некоторые кварталы были затоплены.

Тайфун Пуласан обрушился на берег в ночь с четверга на пятницу, максимальная скорость ветра составила 83 км/ч, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

По данным СМИ около 112 000 человек были эвакуированы, а паромы и поезда пришлось остановить. Две метеостанции зафиксировали более 300 миллиметров осадков за шесть часов, что является самым сильным показателем в соответствующих районах с момента начала регистрации, отмечает Синьхуа.

На видео, опубликованных в социальных сетях в пятницу, видно, как жители пробираются по воде по щиколотку, хотя о значительном ущербе или жертвах пока не сообщалось

Многие затопленные ранее утром территории были очищены около 11 часов утра по местному времени, отметил журналист AFP. «Ожидается, что шторм будет постепенно ослабевать по мере продвижения вглубь страны ", – сообщает Синьхуа, хотя в пятницу утром в Шанхае продолжали идти ливни.

Тайфун Пуласан произошел через несколько дней после того, как в понедельник Бебинка, самый сильный шторм, обрушившийся на мегаполис с 1949 года, нанес значительный ущерб. Бебинка выкорчевала более 1800 деревьев и лишила электричества 30 000 домов. В безопасные места было эвакуировано 414 000 человек.

Шанхай, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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