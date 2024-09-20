Премьер-министр Японии потребовал от Пекина объяснений по поводу зарезанного школьника

Премьер-министр Японии потребовал от Пекина объяснений в связи со смертельным ножевым ранением школьника в ходе второго нападения с ножом на японских детей в Китае за последние месяцы.

По данным Министерства иностранных дел Китая, в среду мужчина нанес ножевое ранение 10-летнему мальчику, который шел в школу. Нападение произошло примерно в 200 метрах от ворот японской школы в южном городе Шэньчжэнь.

Ребенок, отец которого японец, а мать китаянка, был гражданином Японии. Он был доставлен в больницу и позже скончался от полученных травм, сообщили власти в четверг.

44-летний подозреваемый был задержан на месте преступления и взят под стражу, говорится в заявлении полиции Шэньчжэня. Это безработный, ранее дважды задерживавшийся по подозрению в повреждении общественных телекоммуникационных объектов и нарушении общественного порядка, сообщили государственные СМИ Шэньчжэня в пятницу со ссылкой на полицию.

Выступая перед журналистами в четверг, премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал нападение «отвратительным преступлением и серьезным и тяжким делом». Он также призвал Китай защитить японцев, проживающих в стране.

«Мы настоятельно требуем от китайской стороны объяснений по фактам дела. Поскольку с момента преступления прошло уже больше суток, мы поручили им предоставить объяснения как можно скорее, – заявил Кисида. – Подобный инцидент никогда не должен повториться. Мы настоятельно призвали китайскую сторону обеспечить безопасность японцев».

На пресс-конференции в четверг министерство иностранных дел Китая выразило «сожаление и душевную боль» в связи с «прискорбным инцидентом».

Представитель министерства Линь Цзянь заявил, что дело расследуется, и назвал его «единичным инцидентом».

«Подобные случаи могут произойти в любой стране, – сказал Линь. – Китай всегда принимал и будет принимать эффективные меры для обеспечения безопасности всех иностранных граждан».

Отметим, что нападение произошло в деликатную дату – годовщину инцидента «18 сентября» в 1931 году, когда японские солдаты взорвали принадлежавшую Японии железную дорогу на северо-востоке Китая под предлогом захвата региона.

Этот эмоционально насыщенный день отмечается в Китае как начало японского вторжения, а государственные СМИ и официальные лица призывают общественность никогда не забывать национальное унижение.

Пекин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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