В Алтайском крае вводят режим ЧС из-за проблем с уборкой урожая

Плохая погода в Алтайском крае сказалась на уборке урожая. Власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава региона Виктор Томенко.

По его словам, за последние два месяца в нескольких районах края выпала трехмесячная норма осадков. Больше других от стихии пострадали Славгород, Бурлинский, Табунский, Тальменский, Мамонтовский, Завьяловский, Усть-Пристанский, Смоленский районы.

«В связи с этим, собрав подробную информацию сельхозпроизводителей, Гидрометцентра и других специалистов, коллеги по правительству предложили ввести на территории края режим ЧС, связанный с переувлажнением почвы. На сегодняшнем заседании комиссии решение было принято – подготовлены необходимые документы», – написал Томенко в своем телеграм-канале.

Мера позволит поддержать аграриев. Сельхозпроизводители смогут получить компенсации от страховых компаний, а также рефинансировать имеющиеся кредиты.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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