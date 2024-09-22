ЧП в Красноярском крае: три ребенка умерли после семейного ужина

В Красноярском крае после отравления продуктами из местного магазина умерли три ребенка, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк Следственного комитета (СК). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах ЧП.

Как говорится в сообщении СК, информация о трагическом случае в селе Красная Сопка Назаровского района поступила накануне, когда в больнице умерли двое детей, поступивших с признаками пищевого отравления. После проверки выяснилось, что отравилась семья, в которой 4 несовершеннолетних ребенка – 6, 11, 12 и 13 лет.

«В утреннее время 21 сентября 2024 года у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11 часов утра родители и дети обратились за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты, болями в животе. В результате резкого ухудшения самочувствия двое детей – 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице. Накануне трагедии вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине», – уточнили в СК.

По данным на вчерашний вечер, родители и двое детей находились в больнице в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Красноярск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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