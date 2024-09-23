Обстрел ВСУ: в белгородском селе погибли три мирных жителя, в том числе ребенок

Три мирных жителя, в том числе ребенок, погибли в селе Архангельское Шебекинского городского округа Белгородской области после обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, есть также раненые, среди которых тоже ребенок.

«От вражеского удара погибли жители – двое взрослых и подросток. Это невосполнимая утрата для всех нас. Приношу свои соболезнования… Невозможно подобрать слова утешения родным и близким погибших, особенно родителям погибшего ребенка…» – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Вместе с тем Гладков уточнил, что, по предварительным данным, ранены два мирных жителя, один из которых – ребёнок. «Мальчика с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет сейчас в детскую областную клиническую больницу. Мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», – сообщил он.

«Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», – добавил губернатор.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ и атакам украинских дронов.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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