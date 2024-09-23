Страдающая лунатизмом девочка ушла из дома и уснула в лесу

Десятилетняя девочка, страдающая лунатизмом, была найдена здоровой через несколько часов после выхода из дома – она спала в лесу.

Как сообщает американская пресса, ЧП случилось неделю назад, 15 сентября, в Дабберли, штат Луизиана. Пейтон Сентиньян, 10-летняя девочка, страдающая лунатизмом, ночью ушла из своего дома.

На поиски ребенка были мобилизованы жители близлежащих домов, они прочесывали окрестности, пока не нашли девочку с помощью летающего дрона с тепловизионной камерой – она дремала в лесу более чем в километре от своего дома.

«Она спала, когда мы ее нашли. Мы ее осмотрели, с ней все в порядке, но она голодала», – отметили представители полиции, принимавшие участие в поисках. Ребенка вернули домой родителям.

Дабберли, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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