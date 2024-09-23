На Кавказе задержали 15 участников экстремистского сообщества

Силовики задержали в Кабардино-Балкарской Республике 15 членов экстремистской религиозной ячейки. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«По версии следствия, в 2023 году Резуан Кангезов создал на территории Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики экстремистское сообщество в целях применения насильственных методов убеждения неограниченного круга лиц, подготовки и совершения в отношении них преступлений по мотивам религиозной ненависти и вражды», – говорится в сообщении ведомства.

Лидер экстремистов и его приспешники подвергали физическому насилию и психологическому воздействию тех, чье поведение не соответствовало идеологии группировки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества) и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

«По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, а также оперативно-разыскных мероприятий, направленный на сбор доказательств причастности указанных лиц к инкриминируемым преступлениям», – добавили в СК.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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