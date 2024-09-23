В иркутской школе ученик избил одноклассников молотком

В Иркутской области восьмиклассник принес в школу молоток и избил своих одноклассников. В результате пострадали три человека. Мотивы нападавшего устанавливаются.

Инцидент произошел в одной из школ Балаганского района. По данным местных СМИ, мальчик зашел в раздевалку и молотком ударил одного из учеников по голове, еще двоим досталось по рукам. Обезвредить малолетнего преступника удалось учителю физкультуры.

«В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет. С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранительные органы», – сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более малолетних лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube