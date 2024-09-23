ВСУ ранили трех человек и оставили без света три села в Запорожье

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Каменки-Днепровской в Запорожской области с украинской стороны. Снаряд повредил трансформатор и три села остались без света, рассказал глава региона Евгений Балицкий.

По его данным противник использовал обычные боеприпасы и снаряды с кассетной частью. А над дорогой, ведущей в поселение, кружили украинские беспилотники.

«Зафиксировано не менее пяти взрывов. Пострадали три жителя Каменки-Днепровской: мужчины 1952, 1962 и 1984 года рождения. Пострадавшие госпитализированы с диагнозом «минно-взрывные травмы», – написал губернатор в своем блоге.

В результате прилета поврежден трансформатор, и без электроснабжения остались села Водяное и Днепровка, поселок Мичурина. Авария затронула 4722 абонентов. В Каменке-Днепровской также временно отсутствует электроснабжение, зафиксированы перебои с мобильной связью.

Мелитополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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