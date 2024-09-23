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Понедельник, 23 сентября 2024, 19:44 мск

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ВСУ нанесли удар по школьному стадиону в Запорожье

Вооруженные формирования Украины обстреляли стадион действующей школы в запорожской Каменке-Днепровской. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в тот момент в образовательном учреждении находились 106 детей.

«Преступный киевский режим совершил обстрел территории стадиона действующей средней школы Каменки-Днепровской. На момент обстрела в здании школы находилось 148 человек, из них 106 детей. Сейчас все дети покинули школу и находятся в безопасном месте. Пострадавших нет», – уточнил Балицкий в своем телеграм-канале.

«На месте работают оперативные службы, территория школы и стадиона оцеплена», – добавил глава Запорожья.

Мелитополь, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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