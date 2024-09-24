Япония выпустила предупреждение о цунами после землетрясения

Во вторник (24 сентября) Япония объявила предупреждение о цунами на отдаленных островах у побережья Токио после землетрясения, магнитуда которого, по оценкам Геологической службы США (USGS), составила 5,6 балла. По данным Японского метеорологического агентства (JMA) цунами может вызвать волну до 1 метра – в связи с этим населению островов Идзу и Огасавара предписано покинуть береговую линию.

Жители этого района сообщили национальной телекомпании NHK, что не почувствовали землетрясения. Находясь на пересечении нескольких тектонических плит вдоль Тихоокеанского «Огненного кольца», Япония является одной из самых сейсмически активных стран в мире. На архипелаге, где проживает около 125 миллионов человек, ежегодно происходит около 1500 подземных толчков, большинство из которых имеют низкую силу.

Токио, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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