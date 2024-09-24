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Вторник, 24 сентября 2024, 15:31 мск

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В Таганроге после падения дрона загорелся склад лесоматериалов

В Таганроге произошел пожар после падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов. Информация о пострадавших уточняется», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

На место выехали дежурно-спасательные службы. Позже стало известно, что пожар удалось оперативно локализовать на площади 200 кв. метров.

«Огнем повреждены кровля здания и четыре легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. Пострадавших и погибших нет», – уточнил Голубев.

Таганрог, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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