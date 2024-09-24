На Кубани шесть человек попали в больницу после поножовщины

В Краснодарском крае шесть человек получили ранения в драке с поножовщиной. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел на территории урочища Каньон станицы Чилипси. По данным полиции, 38-летний житель Горячего Ключа нанес ножевые ранения пятерым гражданам.

«В медучреждение города Туапсе госпитализированы пострадавшие с различными травмами, в том числе и сам нападавший», – отметили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. С места происшествия изъят нож, назначены необходимые экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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