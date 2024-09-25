Движение «Хезболла» подтвердило гибель одного из своих старших командиров

Ливанское движение «Хезболла» подтверждает гибель одного из своих руководителей – речь идет про командующего ракетными силами движения Ибрагима Кубаиси.

В заявлении, которое цитируют арабские и израильские СМИ, движение объявило о смерти в результате израильского удара «командира Ибрагима Мохаммеда Кубаиси», ставшим «мучеником на пути к Иерусалиму».

Во вторник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что при ударе ВВС по Бейруту удалось ликвидировать не только Кубаиси, но и двух других командиров. Хагари отметил, что Кубаиси нес ответственность за обстрелы Израиля в последние дни, в том числе за пуски 300 реактивных снарядов во вторник.

«Мы продолжим показывать, что делала «Хезболла» последние 20 лет: в рамках масштабного проекта они сделали из тысячи домов мирных жителей на юге Ливана, и не только на юге, базы террористов, превратив их в зону боевых действий», – приводит телеграм-канал слова Хагари.

В свою очередь, газета Times of Israel сообщает, что во вторник стороны продолжали обмениваться ударами: Израиль нанес авиаудар по ливанской столице Бейруту, а «Хезболла» выпустила около 300 ракет по северу Израиля, цитирует издание «Интерфакс».

В понедельник ЦАХАЛ начала операцию «Стрелы севера», в рамках которой израильские ВВС наносят удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным израильских военных и разведки, может храниться оружие группировки.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube