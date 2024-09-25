В Чите десять школьников отравились после несения «Вахты памяти»

В Чите отравились десять школьников, принимавших участие в акции «Вахта памяти». Об этом сообщает прокуратура Забайкальского края.
Надзорное ведомство организовало проверку по размещенным в СМИ публикациям об отравлении десяти учащихся Читинской школы №50, которые состоят в почетном карауле и несли Вахту Памяти на посту №1.
В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Специалисты проверят соблюдение требований организатором питания.
«По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности», – добавили в прокуратуре.
Чита, Зоя Осколкова
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