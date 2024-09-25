В Тайланде из-за наводнения убили 125 крокодилов

Ферма по разведению крокодилов в Таиланде убила 125 рептилий из-за опасений, что они сбегут во время продолжающихся наводнений в стран, сообщил ее владелец в среду. «Дождь разрушил стены фермы, и нам, к сожалению, пришлось убить 125 крокодилов, которых мы разводили в течение 17 лет», – подтвердил AFP Наттапак Хумкад, заводчик из провинции Лампхун (северо-запад).

Заводчик рассказал, что он и его сотрудники казнили своих сиамских крокодилов электрическим током, чтобы они не могли сбежать и бродить по сельской местности, свободно нападая на жителей деревни и домашний скот.

Сиамский крокодил, который может вырасти до трех метров, является эндемичным видом Юго-Восточной Азии, который в дикой природе находится под угрозой исчезновения. Тем не менее, в Таиланде его по-прежнему разводят из-за шкуры. Заводчик сообщил, что обратился к властям с просьбой поместить своих рептилий во временное убежище до тех пор, пока не утихнет наводнение, но его просьба была отклонена, поскольку животные были слишком большими.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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