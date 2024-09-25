В Дагестане трое мужчин избили полицейских после погони

В Дагестане сотрудники Госавтоинспекции пострадали от рук хулиганов, которые пытались уйти от погони. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В селе Раздолье полицейские заметили автомобиль, водитель которого, предположительно, мог быть пьян. Требование правоохранителей автомобилист проигнорировал и попытался скрыться, началась погоня.

Автоинспекторы попытались задержать нарушителей в одном из дворов, но те оказали сопротивление. В результате одному из сотрудников сломали нос, а второй получил в драке синяки и ссадины.

«Возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Республики [Дагестан], подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти группой лиц», – сообщает СКР.

Подозреваемые задержаны, мера пресечения будет избрана в ближайшее время.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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