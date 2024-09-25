Россиянин спрятал свой автомобиль от приставов под кучей чернозема

Житель Пермского края попытался спрятать автомобиль от приставов, засыпав его землей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал по платежам по кредиту 160 тысяч рублей. Служба известила жителя, что собирается конфисковать его машину для продажи в счет погашения долга. Однако владелец не спешил прощаться с автомобилем.

Когда приставы явились к должнику, машины они не обнаружили. Также не было данных о том, что мужчина передвигался на авто по городу. При этом на соседнем участке заметили большую кучу земли, очертания которой напоминали силуэт автомобиля.

Сотрудник ФССП раскопал землю и обнаружил машину. Сверка номерных знаков подтвердила, что это разыскиваемая иномарка. Автомобиль изъяли. Если владелец в ближайшее время не погасит задолженность, транспортное средство продадут.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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