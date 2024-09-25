Наемный работник избил пенсионерку и запер ее в погребе на неделю

72-летняя жительница Омской области пострадала от рук наемного работника. Мужчина избил пенсионерку, связал и бросил в погреб, где она провела неделю без воды и пищи.

В полицию обратилась дочь пожилой россиянки и заявила о пропаже матери. Прибывшие на осмотр дома сотрудники правоохранительных органов обнаружили бабушку в погребе.

Выяснилось, что неоднократно судимый 41-летний местный житель 9 сентября вызвался помочь пожилой соседке с ремонтом. Между женщиной и работников возник конфликт, в ходе которого мужчина избил пенсионерку, связал ей руки веревкой и бросил в погреб. Затем преступник забрал 1200 рублей и мобильный телефон и уехал в Омск, где еще и ограбил знакомого.

Пострадавшая провела без воды и пищи семь дней. Ее госпитализировали с переохлаждением и в состоянии сильного обезвоживания. По словам медиков, угрозы для жизни нет.

Подозреваемого задержали. Расследуется уголовное дело о грабеже, сообщает региональное управление СКР.

Омск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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