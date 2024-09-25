В Татарстане грузовик снес второй мост за месяц

В Татарстане грузовик обрушил строящийся мост. Это второе подобное происшествие за последний месяц.

Как сообщают местные СМИ, строители возводили пешеходной мост в Мензелинском районе возле поворота на Усаево. Водитель самосвала забыл опустить кузов, который и снес конструкцию. Перекрытия рухнули на грузовик.

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако, чтобы вытащить раскуроченный самосвал из-под железобетонных конструкций, на место пришлось вызывать автокран.

Это второе подобное происшествие за последний месяц. В начале сентября по трассе недалеко от села Верхний Такермен самосвал также снес мост. Как и в этот раз водитель проехал под путепроводом с поднятым кузовом.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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