В Ростовской области собаки загрызли заводчиц

В Ростовской области собаки загрызли своих хозяек. Следователи возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в хуторе Рогожкино в Азовском районе. Первой жертвой нападения стала заводчица. Ее тело с рвано-укушенными ранами обнаружили в частном доме 17 сентября.

Мать погибшей женщины изолировала животных в вольеры, но спустя несколько дней, собаки напали и на нее. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается», – отметили в региональном управлении СКР.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube