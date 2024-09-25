российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 сентября 2024, 15:53 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Ростовской области собаки загрызли заводчиц

В Ростовской области собаки загрызли своих хозяек. Следователи возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в хуторе Рогожкино в Азовском районе. Первой жертвой нападения стала заводчица. Ее тело с рвано-укушенными ранами обнаружили в частном доме 17 сентября.

Мать погибшей женщины изолировала животных в вольеры, но спустя несколько дней, собаки напали и на нее. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается», – отметили в региональном управлении СКР.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,