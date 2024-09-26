Житель Макеевки пытался продать автомат и гранаты

В Донецкой народной республике задержали мужчину, который пытался продать автомат Калашникова и гранаты. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике с поличным задержан житель города Макеевки, причастный к незаконному сбыту взрывных устройств и огнестрельного оружия», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия»).

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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