Супермодель Наоми Кемпбелл потратила деньги благотворительного фонда на поездку в Ниццу и Канны, роскошный отель и сигареты

В грандиозный скандал угодила 54-летняя супермодель Наоми Кемпбелл. Возглавляемая ею благотворительная организация Fashion For Relief потратила 12 000 фунтов стерлингов на перелет в Ниццу перевозки ювелирных изделий и предметов искусства, а также 7 800 фунтов стерлингов на проживание модели в роскошном отеле.

Комиссия по благотворительности раскрыла подробности расходов благотворительной организации после того, как 54-летний Кэмпбелл была отстранена от должности попечителя сроком на пять лет.

Расследование показало, что в период с апреля 2016 года по июль 2022 года всего 8,5% от общего объема расходов благотворительной организации приходилось на благотворительные гранты.

В заявлении также говорится, что некоторые расходы на сбор средств были расценены как неправомерные действия или ненадлежащее управление со стороны попечителей благотворительной организации.

Сюда входил перелет из Лондона в Ниццу стоимостью 12 300 фунтов стерлингов в 2018 году для перевозки произведений искусства и ювелирных изделий.

Также рассматривалось решение потратить 7800 фунтов стерлингов из благотворительных фондов на трехдневное пребывание Кэмпбелл в пятизвездочном отеле в Каннах. Находясь там, она потратила 6000 фунтов стерлингов на спа-процедуры, обслуживание номеров и сигареты.

Комиссия, рассматривавшая траты благотворительных денег, заявила, что в результате расследования в фонд было возвращено более 344 000 фунтов стерлингов, которые были использованы для пожертвований двум другим благотворительным организациям и погашения непогашенной задолженности Fashion For Relief.

Это произошло после того, как издание Mail On Sunday опубликовало информацию о том, что, по официальным данным, на роскошный гала-вечер в Каннах было потрачено более 1,6 млн фунтов стерлингов, но на благотворительные цели за 15 месяцев было выделено всего 5000 фунтов стерлингов.

В апреле Комиссия по благотворительности подтвердила, что исключила благотворительную организацию супермодели из реестра благотворительных организаций Великобритании, продолжая расследование обвинений в неправомерном поведении.

А сегодня Комиссия опубликовала отчет о своем установленном законом расследовании деятельности Fashion For Relief, в котором пришел к выводу о плохом управлении благотворительной организацией и неадекватном финансовом менеджменте.

Кэмпбелл была отстранена от должности попечителя на пять лет, бывшая коллега Бьянка Хеллмих – на девять лет, а Вероника Чоу – на четыре года.

Модель основала благотворительную организацию в 2005 году, заявив, что ее вдохновил совет ее друга Нельсона Манделы «использовать [свой] голос» во благо.

Организация заявила, что собрала более 11 миллионов фунтов стерлингов, в основном за счет роскошных мероприятий по сбору средств, проводимых по всему миру, в том числе в Нью-Йорке, Мумбаи и Москве.

Кэмпбелл занимала центральное место на гала-концертах, появляясь в эффектных дизайнерских платьях, и была отмечена Британским советом моды за заслуги и достижения в индустрии моды в 2019 году.

Однако в 2021 году возникли опасения относительно того, сколько денег было передано нуждающимся людям, после того как Фонд мэра Лондона подал официальную жалобу, заявив, что благотворительная организация должна ему 50 000 фунтов стерлингов.

Фонд мэра, который помогает молодым лондонцам из семей с низким доходом, подал отчет о «серьезном инциденте» в Комиссию по благотворительности, которая в ноябре того же года объявила о проведении обязательного расследования.

Комиссия по благотворительности заявила, что в этих случаях попечители «не смогли доказать, что их действия были экономически эффективными и являлись надлежащим использованием ресурсов благотворительной организации».

В ходе расследования не было обнаружено никаких доказательств того, что попечители пересмотрели операционную модель благотворительной организации, чтобы убедиться, что методы сбора средств отвечают наилучшим интересам организации, а расходы являются разумными по отношению к полученным денежным средствам.

Также было установлено, что некоторые расходы благотворительной организации на сбор средств были необоснованными.

Благотворительная организация провела мероприятия по сбору средств для Фонда спасения детей и Фонда мэра Лондона.

В ходе расследования было установлено, что попечители Fashion for Relief «не справились с управлением этими партнерскими соглашениями».

Комиссия также заявила, что попечителю г-же Хеллмих были произведены несанкционированные выплаты на общую сумму 290 000 фунтов стерлингов за консультационные услуги, что является нарушением устава благотворительной организации.

А средства благотворительной организации хранились и использовались от ее имени внешними профессиональными консультантами, а не на специальном банковском счете, открытом на имя Fashion For Relief.

Тим Хопкинс, заместитель директора Комиссии по благотворительности по специальным расследованиям и стандартам, сказал: «Попечители обязаны по закону принимать решения, которые отвечают наилучшим интересам их благотворительной организации, и соблюдать свои юридические обязанности и ответственность».

«Наше расследование показало, что попечители этой благотворительной организации этого не сделали, в связи с чем мы приняли решение об их дисквалификации.

«Это расследование и работа временных управляющих, которых мы назначили для управления благотворительной организацией вместо попечителей, привели к возврату 344 000 фунтов стерлингов и защите дополнительных благотворительных фондов в размере 98 000 фунтов стерлингов».

«Я рад, что в ходе расследования были сделаны пожертвования другим благотворительным организациям, которые эта благотворительная организация ранее поддерживала».

Попечителями выступили г-жа Кэмпбелл, ее главная помощница г-жа Чоу, наследница текстильного состояния стоимостью 2 миллиарда фунтов стерлингов, а также светская львица и юрист г-жа Хеллмих.

Г-жа Чжоу покинула благотворительную организацию через несколько дней после того, как Комиссия начала расследование в 2021 году.

Представитель благотворительной организации заявил в апреле, когда ее исключили из реестра благотворительных организаций: «Решение о закрытии Fashion For Relief было принято попечителями три года назад. Она не была принудительно закрыта».

«Fashion For Relief работает в Америке и продолжит проводить благотворительные акции по всему миру».

MailOnline связался с Fashion For Relief и представителями Наоми Кэмпбелл для получения комментариев.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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