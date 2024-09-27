Росавиация подключилась к поиску вертолета с депутатом

Росавиация подключилась к поискам частного вертолета Robinson R44, пропавшего в Архангельской области. Предварительно, на боту находились депутат Архангельской городской думы Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов.

МЧС получил информацию о пропаже вертолета 26 сентября. Борт вылетел из поселка Бычье Мезенского округа в Карандашевскую Приморского округа. Но в пункт назначения вертолет не прибыл. В министерстве подтвердили, что на борту находились два человека.

«К поискам пропавшего частного вертолета Robinson R44 подключилось поисково-спасательное воздушное судно Росавиации вертолет Ми-8 авиакомпании «2-й Архангельской авиаотряд». Борт в 07:51 мск вылетел из аэропорта Васьково. На борту – спасатели», – сообщил представитель Росавиации.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, план полетов в центр по организации воздушного движения не направлялся. Ведомство проверяет информацию о потери связи с пилотом.

По данным местных пабликов, на борту находились депутат Архангельской городской Думы Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов. Предварительно, Robinson совершил жесткую посадку в труднодоступной местности.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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