Семь жителей Херсонской области пострадали под обстрелами ВСУ

Семь мирных жителей пострадали в Херсонской области под обстрелами ВСУ. Всем семерым понадобилось лечение в стационаре, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Каховке ранены пять человек, в том числе двое тяжело: женщины 1957 и 1962 года рождения. Также ранены жительницы 1982 и 1984 г.р. в селе Васильевка Каховского округа. Все пострадавшие госпитализированы в Каховскую ЦРБ», – говорится в телеграм-канале губернатора.

За минувшие сутки украинские боевики выпустили по поселениям левобережья Херсонской области более 50 артиллерийских снарядов и миномётных мин, использовали для атак беспилотники. Под обстрелами оказались Каховка и Новая Каховка, Таврийск, Васильевка, Князе-Григорьевка, Коханы, Малая Кардашинка, Малая Лепетиха, Первомаевка, Подстепное, Сергеевка.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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