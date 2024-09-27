Пассажирский поезд Санкт-Петербург – Анапа столкнулся с грузовиком

Пассажирский поезд № 248 Санкт-Петербург – Анапа столкнулся с грузовиком.
Авария произошла 27 сентября в 4:26 на железнодорожном переезде на участке Миллерово – Тарасовка в Ростовской области.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось.
В результате никто не пострадал. Состав с пути не сошел. Поезд задержался на 38 минут. На движение других пассажирских поездов авария не повлияла, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Анапа, Елена Васильева
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