Пассажирский поезд Санкт-Петербург – Анапа столкнулся с грузовиком

Пассажирский поезд № 248 Санкт-Петербург – Анапа столкнулся с грузовиком.

Авария произошла 27 сентября в 4:26 на железнодорожном переезде на участке Миллерово – Тарасовка в Ростовской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось.

В результате никто не пострадал. Состав с пути не сошел. Поезд задержался на 38 минут. На движение других пассажирских поездов авария не повлияла, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Анапа, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube