Пенсионерки не поделили грибы в лесу – дело закончилось стрельбой

В Ленинградской области полиция разбирается в конфликте двух пенсионерок из-за грибов лесу. По предварительным данным, одна из любительниц «тихой охоты» якобы обстреляла соперницу из травматического пистолета, ранив её в ногу, подозреваемая задержана, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.

Издание «Деловой Петербург» в пятницу сообщило, что две пенсионерки не поделили место с грибами в районе посёлка Западная Лица в Всеволожском районе Ленинградской области. Одна из женщин, которые случайно встретились в лесу, якобы обстреляла соперницу из пистолета «Оса», ранив её в бедро. Потерпевшей понадобилась медпомощь, она обратилась в полицию.

«Задержанная факт стрельбы отрицает. «Осы» при ней не было. В настоящее время устанавливается, из чего были произведены четыре выстрела», – рассказал собеседник агентства.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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