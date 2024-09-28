На железнодорожном мосту в Самарской области после ЧП приостановлено движение грузовых поездов

На железнодорожном мосту в районе города Кинеля в Самарской области произошел взрыв. Как уточняет пресс-служба правительства региона в своем тг-канале, пострадавших в результате инцидента нет, пути не повреждены.

«Грузовые поезда пустили по главному ходу. В ближайшее время они будут идти с задержкой с учетом движения пассажирских поездов. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет», – уточнила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Самара, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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