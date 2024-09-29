Воронежская область ночью пережила налет украинских БПЛА

В Воронежской области в ночь на 29 сентября была объявлена опасность по БПЛА. Несколько украинских беспилотников были подавлены и упали в Воронеже. Предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Оперативные службы оперативно все возгорания ликвидировали.

Ещё несколько сбитых БПЛА горели на земле на окраинах города и за его пределами: по предварительным данным, повреждена крыша одного дома.

«Напоминаю воронежцам: приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения беспилотника, не подходя к нему, сообщите по телефону 112», – сообщил глава региона.

По поручению губернатора Воронежской области на место возгорания в ЖК выехали представители мэрии Воронежа – была проведена оценка ущерба и выработан план для ликвидации полученного ущерба.

Воронеж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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