В Эйлате звучит воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Эйлат на юге Израиля. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали в Эйлате, южный Израиль», – говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Напомним, Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячи, более 96 тысяч пострадали.

Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС, напоминает РИА Новости.

Эйлат, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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