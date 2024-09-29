Пожар начался в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА

Обломки сбитого украинского дрона вызвали лесной пожар в Ростовской области. Огонь распространился на 20 га на фоне предупреждения о чрезвычайной пожароопасности в регионе.

«В Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар, сейчас его площадь 20 га. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнем вылетел вертолет МЧС», – рассказал глава региона Василий Голубев.

Губернатор заверил, что огонь не представляет угрозы для населенных пунктов.

ГУ МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности пятого класса почти на всей территории региона. Ветренная и сухая погода будет сохранятся до конца суток 29 сентября и 30 сентября.

В ночь на 29 сентября средства ПВО сбили 18 беспилотников ВСУ в небе над Ростовской областью. Пять аппаратов уничтожены в юго-западной части региона и 13 – в Миллеровском районе.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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