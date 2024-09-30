Ураган «Хелен» убил в штатах почти 100 человек и миллионы оставил без света

Ураган «Хелен», бушевавший на востоке и юго-востоке Соединенных Штатов, унес жизни, по меньшей мере, 93 человек, а миллионы американцев в десяти штатах остались без электричества.

Напомним, что «Хелен» обрушился на северо-запад Флориды в четверг вечером как ураган 4-й категории по пятибалльной шкале, скорость ветра составила 225 км/ч. Затем ураган распространился на север, теряя интенсивность, оставляя после себя пустынный ландшафт. «Я глубоко опечален гибелью людей и разрушениями, вызванными ураганом «Хелен», – заявил в эту субботу президент США Джо Байден. – Путь к восстановлению будет долгим».

По случаю урагана Алабама, Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина и Теннесси объявили чрезвычайное положение на федеральном уровне. Для ликвидации последствий непогоды было задействовано более 800 сотрудников Федерального агентства по управлению стихийными бедствиями (FEMA). Спасательные команды все еще работают над восстановлением электроснабжения и устранением последствий масштабного наводнения, разрушившего дома, дороги и предприятия. Но их усилиям препятствует пересеченная местность и заблокированные подъездные пути.

По данным сайта отслеживания poweroutage.us, более 2,7 миллиона человек все еще оставались без электричества в субботу вечером в десяти штатах – от Флориды до юго-восточной Индианы. На Сидар-Ки, острове с населением 700 жителей на западном побережье Флориды, у домов были сорваны крыши и выломаны стены.

«Это один из самых сильных штормов в современной истории для некоторых частей западной Северной Каролины», – заявил губернатор штата Рой Купер на пресс-конференции.

Напомним, что после формирования в Мексиканском заливе «Хелен» передвигалась по особенно теплым водам. «Вполне вероятно, что эти очень теплые воды сыграли роль в быстром усилении «Хелен», – подчеркнула климатолог Андра Гарнер для AFP. По словам ученых, из-за потепления морских вод изменение климата повышает вероятность быстрого усиления штормов и увеличивает риск возникновения более мощных ураганов.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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