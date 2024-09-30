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Понедельник, 30 сентября 2024, 14:20 мск

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Четыре человека погибли в аварии под Волгоградом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области четыре человека погибли и один пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Авария произошла на 43 километре дороги Волгоград – Сальск. Там столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-2114.

«В результате ДТП от полученных травм погибли четыре человека, один человек доставлен в больницу», – говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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