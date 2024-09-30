Пожар вспыхнул на химзаводе в Перми

Мощный пожар случился на заводе АО «Камтэкс-Химпром» в Перми. Причиной стало короткое замыкание, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Горожане записали пожар на видео и поделились роликом в городских пабликах. На кадрах видно, как верхняя часть большого производственного корпуса полыхает, а в небо уходит широкий столб черного дыма.

«Произошло короткое замыкание насоса в градирной, сгорели кабели на площади 40 кв. м. Пострадавших нет, – пояснили в МЧС. Пожарным удалось локализовать огонь около 15:13 часов, на ликвидацию открытого горения ушло еще полчаса.

Ранее пожар случился на крыше одного из цехов танкового завода «Омсктрансмаш».

Пермь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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