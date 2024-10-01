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Вторник, 1 октября 2024, 20:57 мск

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Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля

Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. По всей стране звучат сигналы воздушной тревоги, сообщают местные СМИ. Населению предписано занять места в укрытиях.

Как уточняет Jerusalem post, около 400 ракет были выпущены по Израилю со стороны Ирана во вторник вечером. Предварительно, около ста прошли через «Железный купол».

Также распространяется информация о теракте в Тель-Авиве. Двое неизвестных в районе Яффо открыли огонь по прохожим, пострадало порядка десятка человек, предварительно трое – погибли. Двоих нападавших полиция застрелила.

Напомним, что Армия Израиля проводит спецоперацию против «Хезболлы», проводит зачистку сектора Газы, а сегодня начала ограниченную наземную операцию в Ливане.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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