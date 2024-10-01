Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. По всей стране звучат сигналы воздушной тревоги, сообщают местные СМИ. Населению предписано занять места в укрытиях.
Как уточняет Jerusalem post, около 400 ракет были выпущены по Израилю со стороны Ирана во вторник вечером. Предварительно, около ста прошли через «Железный купол».
Также распространяется информация о теракте в Тель-Авиве. Двое неизвестных в районе Яффо открыли огонь по прохожим, пострадало порядка десятка человек, предварительно трое – погибли. Двоих нападавших полиция застрелила.
Напомним, что Армия Израиля проводит спецоперацию против «Хезболлы», проводит зачистку сектора Газы, а сегодня начала ограниченную наземную операцию в Ливане.
Тель-Авив, Елена Васильева
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