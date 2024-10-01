Иран подтвердил ракетную атаку по Израилю и назвал ее причину

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил ракетный удар по Израилю.

«В ответ на мученическую смерть Исмаила Хании, Хасана Насраллы и Аббаса Нилфорушана мы нанесли удар по самому сердцу оккупированных сионистами земель», – говорится в сообщении в телеграм-канале КСИР.

В нем отмечается, что Иран нанесет гораздо более мощный удар по Израилю, если Иерусалим решит ответить на эту атаку. «Если Израиль ответит, мы ударим в тысячу раз сильнее», – говорится в заявлении иранской стороны.

Издание The Jerusalem Post со ссылкой на собственные данные сообщает, что уже более 500 ракет запущено по Израилю. Известно, что часть из них прошла «Железный купол» и попала, в частности, по объектам в Тель-Авиве.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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