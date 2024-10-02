Над Белгородщиной сбиты шесть украинских дронов

Система ПВО помешала террористической атаке украинских боевиков на российские регионы. Шесть дронов сбиты над территорией Белгородской области.
Минобороны уточнило, что ВСУ использовали БПЛА самолетного типа. В течение прошедшей ночи киевский режим предпринял несколько попыток атаковать Белгородщину. Шесть попыток были пресечены.
В ночь на 2 октября два мирных жителя Волоконовского района ранены в результате атаки украинского FPV-дрона. Взрыв прогремел около социального объекта.
Москва, Наталья Рязанова
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