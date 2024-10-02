Дрон ударил по грузовику под Белгородом – ранен водитель

Водитель грузовика пострадал во время атаки украинского дрона. Мужчина доставлен в больницу, им занимаются врачи.
ЧП случилось в селе Черемошное Белгородского района. Машина в результате взрыва полностью сгорела.
«Ранен водитель. Мужчина с контузией, множественными осколочными ранениями спины, руки и ноги доставлен в Октябрьскую районную больницу», – рассказал губернатор Белгородской области Вяечслав Гладков.
Пострадавшего отвезут в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования.
Ночью два мирных жителя Волоконовского района пострадали в результате атаки украинского беспилотника.
Черемошное, Наталья Рязанова
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