Дрон ударил по грузовику под Белгородом – ранен водитель

Водитель грузовика пострадал во время атаки украинского дрона. Мужчина доставлен в больницу, им занимаются врачи.

ЧП случилось в селе Черемошное Белгородского района. Машина в результате взрыва полностью сгорела.

«Ранен водитель. Мужчина с контузией, множественными осколочными ранениями спины, руки и ноги доставлен в Октябрьскую районную больницу», – рассказал губернатор Белгородской области Вяечслав Гладков.

Пострадавшего отвезут в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования.

Ночью два мирных жителя Волоконовского района пострадали в результате атаки украинского беспилотника.

Черемошное, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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