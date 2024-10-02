Два человека погибли, пять ранены во время ударов БПЛА под Шебекино

Один человек погиб, один пострадал в результате атаки FPV-дронов на грузовики в Шебекинском округе. Еще один человек убит и четверо ранены во время атаки ВСУ на село Крапивное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дроны атаковали два грузовика на дороге Белгород-Шебекино-Волоконовка. Один водитель умер. Второй получил минно-взрывную травму и ушибленную рану головы и на попутках добрался в Шебекинскую ЦРБ.

В селе Крапивное Шебекинского округа в результате атаки украинских боевиков погиб мирный житель. Ранены две женщины с детьми. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, у нее минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения обеих ног и бедра. Ее 14-летняя дочь получила минно-взрывную травму и раны стопы.

У второй женщины диагностировали минно-взрывную травму и резаные раны шеи и голени. Ее трехлетняя дочь получила закрытую черепно-мозговую травму.

Утром водитель грузовика пострадал во время атаки украинского дрона. Машина полностью выгорела, а мужчину госпитализировали.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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