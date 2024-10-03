Два белгородца ранены во время ночной атаки БПЛА

Два мирных жителя пострадали во время серии ночных атак украинских беспилотников на Белгородскую область. За сутки убиты четверо и пострадали 24 человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Один человек пострадал во время атаки дрона на автомобиль в селе Ясные Зори. Мужчину со слепыми осколочными ранениями предплечья, спины и поверхностными ранами бедра отвезли в больницу.

Позже дроны атаковали Старый Оскол, но система ПВО сбила аппарат. В результате женщина получила резаную рану стопы. Помощь ей оказали на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась.

В результате падения осколков в трёх частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Повреждён легковой автомобиль.

За минувшие сутки в Белгородской области четыре мирных жителя погибли, 24 пострадали. Также четыре человека погибли и девять пострадали в аварии в Новооскольском округе.

Накануне один человек погиб и 13 пострадали в результате удара ВСУ по сельскохозяйственному предприятию в селе Ясные Зори Белгородского района.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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