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Среда, 2 октября 2024, 20:06 мск

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ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области: 13 человек ранены, один погиб

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию в селе Ясные Зори в Белгородском районе, в результате чего один человек погиб и еще 13 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, 11 пострадавших были госпитализированы в больницы Белгорода. Некоторые ранены находятся в тяжелом состоянии с осколочными ранения спины, ног и черепно-мозговыми травмами. Еще двое раненых направлены в Октябрьскую районную больницу.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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