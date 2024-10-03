ПВО обезвредила 113 украинских дронов над регионами России

Средства ПВО помешали массированной атаке украинских беспилотников на регионы России. За ночь 113 дронов обезврежены над четырьмя субъектами, следует из данных Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских аппаратов: 73 БПЛА – над территорией Белгородской области, 25 – над территорией Воронежской, 14 – над территорией Курской и

один над территорией Брянской областей», – перечислило министерство.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что среди мирных жителей никто не пострадал. Разрушений также не было.

В ночь на 3 октября беспилотники сбиты над четырьмя районами Воронежской области, уточнил глава региона Александр Гусев.

«Предварительно, пострадавших нет. Выявлены повреждения остекления и заборов в четырех домовладениях. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Два мирных жителя пострадали во время серии ночных атак украинских беспилотников на Белгородскую область.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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