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Суббота, 5 октября 2024, 11:48 мск

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В Алтайском крае прорвало дамбу

В Алтайском крае устраняют последствия прорыва дамбы. Вода размыла дорогу, соединяющую два района населенного пункта.

Напора воды не выдержала дамба у села Шелаболиха. «Дорога, соединяющая обе части села, разрушена. Вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху. Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено», – сообщили в администрации Шелаболихинского района.

На месте работают оперативные службы. Трасса и остальные дороги не затронуты – угрозы инфраструктуре нет. Специалисты оценят ущерб и разработают меры для скорейшей ликвидации последствий прорыва дамбы.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие и находиться на безопасном расстоянии от размытой дороги.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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