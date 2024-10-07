Европейские порты не пускают на ремонт аварийное судно с удобрениями из России

Вышедшее из России судно с удобрениями курсирует вдоль побережья Европы. У сухогруза поврежден корпус и винт, но европейские порты отказывают в ремонте.

В августе судно вышло из порта Кандалакша в Мурманской области, но вскоре село на мель и получило повреждения корпуса и винта, а затем направилось в Норвегию, где было задержано и осмотрено инспекторами.

Европейские порты отказывают в швартовке, опасаясь повторения инцидента в Ливане, где в 2020 году произошел мощный взрыв из-за детонации нескольких тонн селитры. Бывший посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас в своей статье описал судно как «плавающую мегабомбу».

В свою очередь судовладельцы пытаются убедить общественность в том, что груз не представляет никакой угрозы.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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