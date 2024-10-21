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Понедельник, 21 октября 2024, 17:54 мск

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Брянский завод по производству электронных чипов остановился после атаки дронов

Брянское предприятие «Группа Кремний Эл» приостановило работу после ночной террористической атаки со стороны Украины. Как говорится в сообщении компании, в результате взрывов и пожаров нарушено энергоснабжение, прерваны технологические производственные цепочки.

«В результате ночной террористической атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки. Коллектив завода сплотился как никогда – все, в силу своих возможностей, участвуют в ликвидации последствий взрывов и пожаров», – отмечается в сообщении.

Как отметил генеральный директор предприятия Олег Данцев, основной задачей на сегодня является скорейшее возобновление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов.

«Однако не все зависит от нас – есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры; строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений», – добавил руководитель завода.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщало, что минувшей ночью над территорией Брянской области было сбито четыре украинских беспилотника.

Брянск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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